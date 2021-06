Mercato NBA, Nico Harrison sarà il nuovo GM dei Dallas Mavericks

Dopo aver trovato l’accordo con Jason Kidd per sostituire Rick Carlisle nel ruolo di capo allenatore, i Dallas Mavericks hanno assunto Nico Harrison, dirigente storico di Nike, per ricoprire il ruolo di General Manager della franchigia.

Nico Harrison will serve as the Mavs‘ new General Manager and run basketball operations, sources said. https://t.co/WK2pUKtZ6y — Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2021

Harrison, che sostituirà Nelson in seguito al licenziamento promosso da Cuban, ha giocato a livello collegiale presso Montana State University ed è stato cestista professionista in Europa, prima di essere messo sotto contratto da Nike nel 2002 in qualità di curatore dei rapporti diretti con la NBA. Negli ultimi anni, Harrison è stato vicepresident of North America basketball operations, rimanendo in contatto diretto con la maggioranza dei front office delle franchigie NBA.

In aggiunta, i Mavericks sperano che Michael Finley, attuale vice president of basketball oprerations della franchigia texana, rimanga all’interno della organizzazione, collaborando a stretto contatto proprio con il plenipotenziario Harrison.

