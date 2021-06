Mercato NBA, i Cavaliers potrebbero liberarsi di Collin Sexton

Collin Sexton, alla sua terza stagione in NBA, si è affermato come colonna portante dei Cleveland Cavaliers. La sua crescita al tiro davvero notevole nel corso di questi tre anni, però, non congela i programmi di rinascita della franchigia dell’Ohio, la quale deve valutare se continuare il suo percorso affidandosi al trio composto da Sexton, Garland e Okoro oppure sbarazzarsi di un gioiellino. E, attualmente, sembra essere più orientata verso l’ultima opzione.

Secondo quanto riportato da Sports Yahoo i Cavs potrebbero liberarsi proprio di Collin Sexton, che starebbe cercando un rinnovo al massimo contrattuale o quasi. Una volontà che non coincide con i piani della squadra poiché la dirigenza preferirebbe riservare questo trattamento al centro Jarrett Allen. Se la franchigia rinnovasse entrambi i giocatori assecondando le loro richieste, avrebbe poi pochissimo tetto salariale ancora a disposizione per operare e migliorare il roster. Dunque, i Cleveland Cavaliers potrebbero decidere di spendere la loro scelta numero 3 al Draft 2021 per rimpiazzare l’eventuale vuoto lasciato da Sexton nel ruolo di guardia.

Il classe ’99, in questa stagione, ha disputato 60 partite – tutte da titolare – mettendo a referto una media di 24.3 punti, 3.1 rimbalzi e 4.4 assist. Tuttavia, il suo contributo non è servito a salvare la squadra dal tredicesimo posto nella Eastern Conference.

