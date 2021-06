Team USA, a Tokyo senza Curry e Mitchell; arrivano i sì di Adebayo, Harden e Durant

Nella giornata di oggi, a un mese poco più dalla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, fissata per il 23 luglio, sono arrivate altre conferme per il roster schierato da Team USA. La squadra cerca la quarta medaglia d’oro consecutiva nella rassegna a cinque cerchi.

Secondo quanto riportato dai due insider di riferimento d’oltreoceano, Adrian Wojnarowski di ESPN e Shams Charania, coach Popovich avrebbe incassato in poche ore i sì di Kevin Durant, James Harden e Bam Adebayo.

Rinunce eccellenti invece per Stephen Curry, a lungo indeciso sul da farsi, e Donovan Mitchell.

Warriors star Stephen Curry has opted against playing for Team USA in the Tokyo Olympics this summer, sources tell me and @anthonyVslater. Curry had been deciding on participating over the last few weeks, and USAB expected him to be out of the available pool.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 21, 2021