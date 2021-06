Era la notizia che tutti i tifosi dei Suns aspettavano da tempo: Chris Paul può tornare arruolabile per Gara 3, come annuncia la stessa franchigia tramite un tweet. Niente da fare per i Clippers, che dovranno ancora rinunciare a Kawhi Leonard.

Chris Paul era stato inserito nel protocollo di sicurezza NBA dopo che, la scorsa settimana, era risultato positivo al COVID-19: in questo periodo d’assenza, il numero 3 di Phoenix ha perso le prime due gare delle finali della Western Conference, con i Suns che conducono la serie per 2-0.

Se con il ritorno di Chris Paul la fortuna sorride a Phoenix, non si può dire lo stesso per i Clippers, sempre più orfani di Kawhi Leonard, out da Gara 4 contro Utah: ufficialmente si tratta di una distorsione, ma si pensa che sotto ci sia qualcosa di più grave, come la rottura del legamento crociato anteriore.

Una notizia quella del ritorno di Chris Paul che potrebbe avere un peso determinante sull’esito della serie: i Suns recuperano uno dei fautori della loro grande stagione, un giocatore che viaggia a una media di 15.7 punti, 8.7 assist e 4.1 rimbalzi in questi Playoff.

I Clippers cercheranno di dar vita all’ennesima rimonta in questa stagione con la speranza che, vincendo Gara 3, possano recuperare Kawhi Leonard: prima dell’infortunio, il numero 2 di LA aveva una media di 30.4 punti, 7.7 rimbalzi e 4.4 assist in questa postseason.

Appuntamento questa notte con Gara 3 dove i Suns e Chris Paul proveranno a chiudere i giochi, mentre i Clippers a riaprirli per aspettare il ritorno di Leonard.

