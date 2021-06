NBA, guai per Alex Caruso: arrestato in Texas

La giornata di ieri non è stata certamente una delle migliori della vita di Alex Caruso. Il giocatore dei Los Angeles Lakers è stato infatti arrestato, e poi rilasciato, dal Dipartimento di Polizia di Texas A&M. Caruso è stato trovato con della marijuana, e con il necessario per utilizzarla, mentre cercava di imbarcarsi all’Easterwood Airport di College Station. La notizia è stata riportata da Ramona Shelburne di ESPN.

Per fortuna di Alex Caruso, entrambe le accuse si configurano come un reato minore. La quantità di marijuana trasportata nella borsa dal giocatore, secondo il Dipartimento di Polizia, era inferiore a due once (circa 57 grammi), per questo è stato rilasciato dopo aver pagato la cauzione. Caruso si trovava in Texas poiché aveva giocato lì al college, precisamente a Texas A&M. Inoltre, è originario proprio di College Station.

In estate, Alex Caruso sarà free agent senza restrizioni. I Los Angeles Lakers vorranno sicuramente confermare la guardia, ma dovranno fare i conti con diverse squadre interessate al giocatore. Caruso è sbarcato in NBA nel 2017, e dall’ora la sua carriera è andata sempre in crescendo. Nelle ultime stagioni, compresa quella del titolo, ha svolto un ruolo fondamentale in uscita dalla panchina. Nell’ultima annata, Alex Caruso ha messo a segno 6.4 punti, 2,9 rimbalzi e 2.8 assist di media a partita.

