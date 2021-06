Playoff NBA, svelato il calendario di LA Clippers-Phoenix Suns

La NBA ha annunciato il programma delle prossime finali della Western Conference. I Phoenix Suns ospiteranno i Los Angeles Clippers in Gara 1 dell’attesissima serie che comincerà domenica notte. Los Angeles è ala sua prima apparizione nelle finali della Western Conference. Di seguito il programma completo:

DATA GARA TRASFERTA CASA ORARIO 20 Giugno 1 Clippers Suns 21:30 23 Giugno 2 Clippers Suns 3:00 25 Giugno 3 Suns Clippers 3:00 27 Giugno 4 Suns Clippers 3:00 29 Giugno 5* Clippers Suns 3:00 1 Luglio 6* Suns Clippers 3:00 3 Luglio 7* Clippers Suns 3:00

*se necessaria

La situazione di Chris Paul e Kawhi Leonard

Phoenix, nel frattempo, deve fare i conti con Chris Paul attualmente all’interno dei protocolli anti-Covid delineati dalla lega, mentre i californiani devono gestire la situazione infortuni di Kawhi Leonard. Lo staff medico dei Clippers non ha ancora chiarito se il giocatore dovrà rimanere fuori per tutti i Playoff o se riuscirà a rientrare nel corso della serie. Le ultime notizie parlavano di un presunto interessamento al crociato, ma ulteriori dettagli non sono stati rilasciati.

Leggi Anche

NBA, i Clippers festeggiano il passaggio del turno: le parole di George e Mann

Playoff NBA: Mann si traveste da Kawhi e porta i Clippers in finale, Hawks e Sixers vanno a Gara-7

Mercato NBA, gli Washington Wizards guardano a Billups per la panchina