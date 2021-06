NBA, Danilo Gallinari: “Marcare Antetokounmpo è impossibile”

Ci siamo, nella notte andrà in scena Gara 1 delle Eastern Conference Finals che vedranno gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari affrontare i Milwaukee Bucks. La compagine della Georgia – dopo aver eliminato Phila in Gara 7 – è certamente pronta alla sfida, così come il Gallo che dopo lungo tempo trova l’occasione per giocarsi l’approdo alle NBA Finals. L’italiano, ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, ha quindi parlato del suo ruolo con Atlanta e del matchup contro i Bucks:

“Sono uno dei leader della squadra? Sono pagato per questo, per essere leader. È il motivo per cui Atlanta mi ha cercato, perché ho scelto di venire qui. Le statistiche per me sono sempre state secondarie. La cosa principale per me adesso è la leadership, cercare di fare crescere questo gruppo.”

Poi, la concentrazione sarà tutta su Milwaukee:

“Sono una squadra tosta, che come noi ha tante opzioni. Hanno ottimi giocatori che sono insieme da un po’. E poi c’è Giannis Antetokounmpo che è un grosso problema per tutti. Come pensiamo di affrontarlo? Impossibile difendere uno contro uno su un tipo di giocatore come Giannis: per farlo serve un’ottima difesa di squadra. Fino ad ora abbiam sempre avuto un buon piano partita. Dovremo ripeterci anche in questa serie.”

