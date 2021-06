NBA, definito il roster USA per le Olimpiadi di Tokyo

L’estate 2021 piacerà sicuramente a tutti gli appassionati di sport. Oltre agli Europei di calcio e alla 47esima edizione della Copa America, il prossimo 23 luglio prenderà il via la 32esima edizione dei Giochi Olimpici con sede a Tokyo, Giappone. Rimanendo focalizzati sul basket, la lista dei giocatori americani che prenderanno parte alla competizione è definitivamente decisa.

Come riportato da Shams Charania di The Athletic, il Team USA si presenterà con un arsenale piuttosto pesante. Questi i giocatori che faranno le valigie per Tokyo:

Team USA's 12-man roster for the Tokyo Olympics: Kevin Durant

Damian Lillard

Bradley Beal

Jayson Tatum

Devin Booker

Zach LaVine

Kevin Love

Bam Adebayo

Draymond Green

Jrue Holiday

Khris Middleton

Il Team USA ha portato a casa la medaglia d’oro per ben 15 volte, ma vi sono anche una medaglia d’argento, ottenuta nel 1972 a Monaco, e due di bronzo, ottenute rispettivamente nel 1988 a Seul e nel 2004 ad Atene. Dopo tre medaglie d’oro consecutive, questo roster spaventoso cercherà sicuramente di non rompere la catena.

