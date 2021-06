Mercato NBA, Joe Lacob: “Ipotesi Curry ai Lakers per LeBron James? Se vuole, può farlo”

Nella free agency 2022 ci potrebbe essere un grande nome a disposizione sul mercato NBA, ossia quello di Stephen Curry. L’asso dei Golden State Warriors dovrebbe poter testare il mercato del prossimo anno con lo status di unrestricted free agent. Curry ha infatti ancora un anno – del suo contratto quinquennale originario da $ 201 milioni complessivi – che lo vedrà guadagnare oltre 45 milioni di dollari nella stagione 2021-2022. E tutti attendono di capire se il giocatore accetterà l’estensione contrattuale che verosimilmente gli verrà offerta nei prossimi mesi. Dovesse fallire il piano di Golden State, ecco che prenderebbero campo tutte le voci delle scorse settimane che riportavano un interessamento dei Los Angeles Lakers con LeBron James in prima linea per reclutare l’altro nativo di Akron.

Tuttavia, il proprietario degli Warriors, Joe Lacob, sembra non essere preoccupato del fatto che James possa tentare di convincere il giocatore ad unirsi ai gialloviola. Queste le parole rilasciate a The Athletic:

“Guardate, Steph Curry, se vuole davvero andarsene alla fine del suo contratto potrà farlo: sarà un free agent, si è guadagnato il diritto, può farlo. La stessa cosa l’ho detta a Kevin Durant. Sono ancora amico di KD e mi piace ancora molto come giocatore. E lo amerò sempre per quello che ha fatto per questa franchigia. A proposito, quando era qui prendeva meno soldi rispetto al suo reale valore. Ci ha davvero aiutato. Siamo riusciti a prendere un altro paio di giocatori interessanti… E di solito gli atleti non ragionano così, ma lui lo ha fatto. Quindi ho grande rispetto e ammirazione per Kevin. E ce l’avrei anche per Steph, qualunque cosa faccia. Ha fatto molto per noi, abbiamo fatto molto per lui. Spero di potergli fornire l’ambiente necessario per convincerlo a rimanere qui per il resto della sua vita… Di certo non sono preoccupato per il tizio di cui hai parlato (LeBron James) e che sta cercando di reclutarlo. Non credo che questa cosa accadrà”.