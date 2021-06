I numeri di Kevin Durant ai Playoff 2021 e la memorabile serie contro i Bucks

I suoi Brooklyn Nets, devastati dagli infortuni, sono usciti di scena a un passo dalle finali di Conference, ma lui, Kevin Durant, ha dimostrato ancora una volta di essere, in questo momento, probabilmente il miglior giocatore di pallacanestro al mondo. Le prestazioni di Kevin Durant hanno lasciato a bocca aperta anche tutti gli appassionati di scommesse, che hanno deciso di indicare i Nets come i favoriti per la vittoria al titolo NBA dopo aver capito come scegliere i casino online più adatti per le scommesse sulla pallacanestro.

Eppure, chi conosce bene questo giocatore, non si è certamente stupito di fronte a quello che ha saputo fare in Gara 5 che rimarrà nella memoria collettiva degli appassionati di basket come una delle prestazioni più belle su un parquet negli ultimi decenni.

Il particolare record di Kevin Durant in Gara 5

I Nets sono arrivati al quinto appuntamento della serie in una situazione estremamente complicata al Barclays Center. Non solo tensione per giocarsi una posta in palio così alta, ma anche il problema legato agli infortuni. Infatti, le due gare disputate a Milwaukee hanno scombussolato i piani di quella che sembrava la favorita numero uno nella corsa verso l’anello. Il problema occorso alla caviglia di Irving e le condizioni fisiche, che definire precarie è quasi assurdo, di James Harden hanno fatto il resto. Di conseguenza, è chiaro che responsabilità e il peso dell’attacco e delle scelte nei momenti più difficili erano tutti sulle spalle di KD.

Detto fatto, perché la stella di Brooklyn ha sfoderato una prestazione da favola, registrando una tripla doppia da 49 punti, 17 rimbalzi e 10 assist nella vittoria di Brooklyn per 114 a 108, giocando tutti i minuti a disposizione (ben 48). KD è diventato il primo giocatore a mettere a referto una tripla doppia da 45+ punti, 15+ rimbalzi e 10+ assist. Qualcosa di irreale.

I record di KD in Gara 7

E non è tutto, perché il nativo di Washington ha regalato agli annali un’altra prestazione fuori dal comune. Stiamo parlando di Gara 7, sfortunatamente andata a male per i newyorchesi, in cui Durantola si è caricato nuovamente la squadra sulle spalle, sfiorando la vittoria a fine tempi regolamentari realizzando un canestro irreale per il 109-109. Ad un paio di centimetri dalla tripla che avrebbe regalato l’accesso alle finali di Conference per i Nets. Ebbene, Durant in quell’occasione terminato con 48 punti (17/36 dal campo), record NBA per maggior punti segnati in una Gara 7.

Oltre a questo KD:

ha superato Hakeem Olajuawon per numero di canestri realizzati in Gara 7 (17);

per numero di canestri realizzati in Gara 7 (17); è entrato nella top 10 di sempre per numero di canestri realizzati nei Playoff NBA (1.508);

nei Playoff NBA (1.508); ha raggiunto Jerry West e Oscar Robertson per aver segnato più di 40 punti in una Gara 7, giocando tutti i minuti a disposizione.

Ecco perché l’eliminazione di Brooklyn deve comunque essere valutata nel suo complesso. L’Hero Ball, involontario, di KD non è bastato, ma l’ex stella degli Warriors è arrivata ad un paio di centimetri dalla leggenda. Per davvero.

Leggi Anche

I rappresentanti delle squadre NBA per la Draft Lottery 2021

NBA, gli Indiana Pacers a colloquio con Stotts, Shaw e Clifford

NBA, Chris Paul out anche per Gara 2