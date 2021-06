Gli Indiana Pacers sono alla ricerca di un nuovo head coach dopo aver esonerato, due settimane fa, Nate Bjorkgren. Tanti i nomi per la panchina, tanto che questa settimana la dirigenza avrà dei colloqui con Brian Shaw, Terry Stotts e Steve Clifford.

The Indiana Pacers are beginning head coaching interviews in Chicago this week, including Steve Clifford, Brian Shaw and Terry Stotts, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 21, 2021

I piani alti della dirigenza dei Pacers vorrebbero un allenatore d’esperienza e, per questo motivo, Stotts e Clifford sarebbero i profili più graditi, come spiega Adrian Wojnarowski di ESPN. Steve Clifford è stato l’allenatore degli Orlando Magic fino a poche settimane fa: nella sua carriera di allenatore, tra Charlotte e Orlando, ha registrato 292 vittorie e 345 sconfitte.

Piace molto anche Terry Stotts, esonerato da Portland nei giorni scorsi: in otto stagioni alla guida dei Trail Blazers, Stotts ha centrato sempre l’obiettivo Playoff, superando il primo turno solo in tre occasioni. Con 517 vittorie e 486 sconfitte in carriera, Stotts rimane il profilo ideale per la dirigenza degli Indiana Pacers.

Pacers are putting a premium on head coaching experience in search. Stotts and Clifford have been consistent playoff coaches in recent years, and Shaw — now coach of G League Ignite — has history as a former top assistant with Pacers. https://t.co/god4dIopW9 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 21, 2021

Sul taccuino della dirigenza di Indiana c’è anche il nome di Brian Shaw, attuale allenatore NBA G League Ignite. In passato è stato assistente allenatore sia a Indiana che ai Lakers, l’unica esperienza da head coach che ha avuto è stata sulla panchina de Denver Nuggets nel biennio 2013-15.

Indiana vuole ripartire dopo questa stagione che l’ha vista uscire al Play-in: un risultato che non è piaciuto alla dirigenza che vuole costruire una squadra capace di giocarsi i Playoff e, per farlo, bisogna trovare l’allenatore giusto.

