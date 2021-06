Sconfitta o meno, la performance monstre di Kevin Durant in Gara 7 contro i Milwaukee Bucks ha riscritto la storia del gioco.

Il due volte MVP della lega ha chiuso i suoi Playoff con 48 punti, figli di un 17 su 36 dal campo, record NBA per maggior punti segnati in una Gara 7. KD si mette alle spalle nomi illustri del basket americano come Dominique Wilkins e Sam Jones. Sia la leggenda degli Atlanta Hawks che quella dei Boston Celtics chiusero le loro rispettive Gare 7 con 47 punti.

Kevin Durant played every second of Game 7. The last player to play every second of an OT game in the #NBAPlayoffs was Jimmy Butler for Chicago in 2014. @EliasSports pic.twitter.com/kSYMUPbisX — NBA.com/Stats (@nbastats) June 20, 2021

Non solo. Durant ha fatto anche registrare nove rimbalzi, sei assist, una rubata e una stoppata nei 53 minuti in cui è stato utilizzato (non è mai sceso in panchina nel suo ultimo incontro stagionale). I suoi 17 tiri messi a segno gli hanno permesso di superare Hakeem Olajuawon e raggiungere il decimo posto in questa speciale classifica dedicata ai Playoff.

L’incredibile nottata di Durant non finisce qui. KD si unisce infatti ad un club speciale: lui, Jerry West e Oscar Robertson sono gli unici giocatori nella storia della lega ad aver segnato più di 40 punti in una Gara 7 giocando tutti i minuti a disposizione.

I suoi Nets non avranno raggiunto l’obiettivo delle Finali di Conference. Ma la performance di Kevin Durant rimane un eccezionale exploit cestistico per i posteri.

Leggi anche

NBA, James Harden rivela: “Ho giocato da infortunato”

NBA, Budenholzer e PJ Tucker in coro: “Sembrava un match di boxe”

NBA, Antetokounmpo dopo Gara 7: “Sono commosso, ma il lavoro non è ancora finito”