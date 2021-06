Come i Phoenix Suns, anche i Los Angeles Clippers dovranno giocare Gara 2 delle finali della Western Conference, senza la loro stella più luminosa. Se i Suns dovranno fare a meno ancora di Chris Paul, i Clippers saranno nuovamente orfani di Kawhi Leonard.

L’ex Spurs, fresco di nomina a primo quintetto All-NBA, non è ancora recuperato dal suo infortunio al ginocchio destro che lo ha costretto ai box anche durante le ultime due partite della serie con gli Utah Jazz. Non ci sono ancora tempi certi circa il suo rientro in campo ma ciò che è ufficiale è che stanotte (alle 3, orario italiano) Kawhi Leonard non sarà della partita.

Un problema in più per i californiani che in Gara 1, senza il loro leader, sono caduti sotto i colpi di un sensazionale Devin Booker e alla maggiore profondità degli uomini di coach Monty Williams. Resta da capire se l’asso dei Clippers riuscirà a recuperare quantomeno per le restanti partite, poiché le ultime voci parlavano addirittura di un interessamento al crociato del ginocchio destro. In tal caso, sarebbero guai veri per coach Ty Lue.

