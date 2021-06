Olimpiadi Tokyo 2020, Kevin Durant pronto a capitanare Team USA

Dopo la bruciante eliminazione subita solo poche ore fa con i Brooklyn Nets in Gara 7 contro Milwaukee, è già tempo di guardare al recente futuro per Kevin Durant. La stella americana, infatti, avrebbe confermato la sua partecipazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 con Team USA. A rivelare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic.

Il giocatore – in mancanza di LeBron James ed Anthony Davis – dovrebbe essere il talento più importante della selezione guidata da coach Gregg Popovich. Team USA, nel frattempo, ha già ricevuto le conferme da parte di Damian Lillard, Draymond Green e Jayson Tatum. Nelle prossime settimane, Pop dovrà presentare la lista dei 12 convocati che parteciperanno al raduno di Las Vegas verso inizio luglio.

Brooklyn Nets star Kevin Durant is expected to commit to Team USA for the Tokyo Olympics this summer, sources tell me and @anthonyVslater. Durant averaged 34.3 points, 9.3 rebounds and 4.4 assists over 12 games this postseason.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 20, 2021