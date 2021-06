Olimpiadi Tokyo 2020, Pau Gasol inserito nella lista ‘preliminare’ della Spagna

La leggenda di Pau Gasol sembra proprio non volersi affievolire. Il 40enne giocatore del Barcellona, infatti, è stato inserito all’interno della lista dei 18 convocati in via preliminare per preparare le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Sergio Scariolo, coach degli iberici, ha deciso di chiamare anche il catalano il quale si giocherà un posto nei 12 che voleranno poi in Giappone. Dovesse riuscire nell’impresa, Gasol potrebbe vantare il record di aver partecipato a cinque Olimpiadi di fila con la selezione spagnola di pallacanestro.

Anche il fratello di Gasol, Marc, è nella lista, così come Ricky Rubio. Entrambi sono stati fondamentali per la Spagna nella vittoria del Mondiale in Cina di due anni fa. Ci sono poi i nomi di Rudy Fernandez, Sergio Rodríguez, Alex Abrines, Sergio Llull e il nuovo arrivato Usman Garuba. Quest’ultimo verrà probabilmente selezionato nel primo round del prossimo Draft NBA. Ovviamente non mancheranno Juancho e Willy Hernangomez.

