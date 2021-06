NBA, Bruno Fernando squalificato: salta Gara 7 contro i Sixers, multa per Embiid

La NBA ha ufficialmente multato Joel Embiid di 35.000 dollari e sospeso Bruno Fernando per una partita senza stipendio, a seguito dell’alterco tra le due squadre avvenuto in Gara 6. È questa la notizia degli ultimi minuti riportata da ESPN. I 76ers e gli Hawks si incontreranno nella notte – ore 2.00 per esattezza – al Wells Fargo Center di Philadelphia per decretare il vincitore di una serie complicata.

Fernando, lo ricordiamo, è stato squalificato per aver lasciato la panchina durante il litigio in campo tra Embiid e John Collins. La NBA ha annunciato che il centro di Phila è stato multato per “aver intensificato l’alterco in campo spingendo l’attaccante degli Atlanta Hawks John Collins in modo antisportivo e non avendo rispettato i regolamenti imposti dalla NBA”.

Leggi Anche

Mercato NBA, Spencer Dinwiddie non eserciterà la player option con i Nets

NBA, Chris Paul ufficialmente fuori per Gara 1 contro i Clippers

NBA Playoff Preview: Phoenix Suns vs Los Angeles Clippers