NBA, Ingles prova a convincere Mike Conley: “Farò il possibile perché rimanga a Utah”

Un verdetto amaro nella pazza Gara 6 contro i Los Angeles Clippers ha messo la parola fine sulla stagione degli Utah Jazz, presentatisi ai Playoff NBA con il miglior record di tutta la lega. Tra le questioni sul tavolo in quest’offseason, centrale il futuro di Mike Conley, che sarà unrestricted free agent in estate. Di seguito le dichiarazioni raccolte da Eric Walden del Salt Lake Tribune:

Joe Ingles , uomo spogliatoio dei Jazz, ha già sondato un po’ il terreno con l’ex Grizzlies.

Poi una battuta:

La delusione per l’epilogo della campagna Playoff è facilmente intuibile:

“In testa ti passano molte cose, perlopiù frustrazione. […] Ci sono stati degli aspetti di cui andare orgogliosi, ma è difficile pensarci quando in realtà non hai raggiunto gli obiettivi che ti eri prefissato. […] Quest’anno eravamo convinti di avere una squadra in grado di battere chiunque ogni sera. Nei miei sette anni di carriera, questo è il momento che mi ha fatto più male. È a tratti sconvolgente che sia finita così. Non c’è bisogno di rivoluzioni al roster ripartendo da zero. Forse qualche pezzo chiave, ma a 12 ore dalla fine della partita non sono in grado di articolare una risposta nel dettaglio.”