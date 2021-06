Ora è ufficiale: Sergio Scariolo è il nuovo allenatore della Virtus Bologna. L’italiano chiude così una parentesi NBA all’interno del coaching staff di Nick Nurse ai Toronto Raptors durata tre anni e culminata con la vittoria del titolo di due anni fa contro i Golden State Warriors. Scariolo ha quindi voluto salutare i canadesi attraverso un post pubblicato sui suoi account social. Queste le parole contenute:

“Non ho parole per esprimere i miei sentimenti di gratitudine per Larry Tanenbaum e la sua famiglia, Masai Ujiri, Bobby Webster e Nick Nurse per questi tre anni fantastici nella famiglia dei Raptors. Ho imparato tantissimo da tutti voi, ho avuto la fortuna di allenare grandi giocatori e costruire rapporti che dureranno per sempre. Un grazie speciale va ai giocatori, gli allenatori, il team e lo staff dell’arena, i tifosi e le persone di Toronto che mi hanno accolto in maniera calorosa e mi hanno fatto sentire a casa sin dal primo giorno. Due anni fa abbiamo vinto un grande titolo assieme. So che tutti nell’organizzazione lavorano duro ogni singolo giorno per raggiungere nuovamente quel traguardo e continuerò a tifare per i Raptors dall’Europa”.