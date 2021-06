NBA, Middleton e Budenholzer commentano la vittoria di Milwaukee in Gara 6

Dopo aver sprecato un vantaggio di 17 punti in Gara 5, i Milwaukee Bucks non si sono fatti trovare impreparati ed hanno sconfitto i Brooklyn Nets in casa (104-89) per forzare il settimo incontro della serie. Il protagonista della vittoria è stato Khris Middleton, autore di 38 punti, 10 rimbalzi, 5 assist e 5 palle rubate con percentuali ottime (11-16 dal campo e 5-8 dall’arco); a questo punto, la squadra di Budenholzer dovrà tornare a New York per giocare la partita decisiva per accedere alle finali di Conference.

Il braccio destro di Antetokounmpo, reduce da un career-high nei Playoff, ha quindi commentato la prestazione dei suoi nella vittoria casalinga. Queste le parole di Middleton, riportate da ESPN:

“Abbiamo giocato bene tutta la serata. Abbiamo contestato ogni tiro, siamo riusciti a non fare troppi errori e abbiamo reso la vita difficile a Kevin Durant e James Harden. Nei Playoff l’importante è saper fare dei cambiamenti da un match all’altro, e abbiamo imparato da Gara 5. Avevamo un piccolo vantaggio all’intervallo e siamo stati in grado di mantenerlo ed ampliarlo nell’ultimo quarto. Hanno tentato di recuperare, ma siamo stati calmi.” “Ho cercato di essere paziente e ho cercato di leggere la loro difesa. Collettivamente, abbiamo capito chi attaccare e quando andare a canestro.”

Middleton ha poi parlato della pressione prima di Gara 7, cercando di trasmettere calma al resto del team:

“Non stiamo per nulla sentendo la pressione. È soltanto una partita di basket. So che la mentalità è ‘vinci o vai a casa’, ma è sempre basket alla fine. Devi divertirti e queste sono le partite in cui farlo.”

Anche coach Budenholzer ha detto la sua, lodando la prestazione della guardia e confermando la tranquillità dei Bucks in vista dell’incontro decisivo:

“Khris [Middleton] è stato fantastico. Quando è così in partita rende le cose più facili a tutti e si è visto, perché obbliga la difesa avversaria a rispettarlo e a mandare un raddoppio.” “[…] Penso che il nostro gruppo sia rilassato e sicuro di sé. Ho visto un buon equilibrio. Quando è il momento di lavorare, lavorano.”

La partita di sabato notte promette spettacolo, poco ma sicuro.

