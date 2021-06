NBA, Mark Cuban commenta le dimissioni di Rick Carlisle da Dallas

Tempi duri in quel di Dallas dopo le voci di frizioni interne all’interno del front office dei Mavericks. Dopo aver assistito all’addio di Donnie Nelson – ormai ex GM della squadra – dopo 24 stagioni di matrimonio, ora i texani devono subire anche le dimissioni da parte di Rick Carlisle dal ruolo di head coach. Carlisle lascia la panchina improvvisamente dopo 13 anni in cui ha guidato i Mavs alla storica vittoria del titolo NBA del 2011.

Una decisione che lascia perplessi riguardo la situazione interna della franchigia in cui viene segnalata l’ascesa di Haralabos Voulgaris, attualmente director of quantitative research and development, uomo non particolarmente gradito da Luka Doncic secondo quanto riportato da The Athletic.

Mark Cuban, intervistato ai microfoni di ESPN, ha quindi commentato con (poche) parole l’addio da parte del suo ormai ex capo allenatore:

“Amo davvero Rick Carlisle. Non era solo un buon allenatore, ma anche un amico e un confidente. La nostra relazione era molto più che solo basket, ma andava oltre. E so che questa cosa non cambierà mai.”

