Programmazione NBA su Sky: le partite dal 17 al 19 giugno

Nel campionato professionistico USA proseguono i Playoff e tra la prossima notte e il 19 giugno, saranno 2 gli incontri da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW, tutti validi per le semifinali di Conference. Si gioca al meglio delle sette partite e passa il turno chi per primo arriva a quattro vittorie. Sul parquet anche l’italiano Danilo Gallinari, che con i suoi Atlanta Hawks è impegnato nella sfida ai Philadelphia 76ers, che vede Atlanta in vantaggio 3-2. “Gallo” e compagni hanno a disposizione il primo match-ball per chiudere la serie e conquistare la finale della Eastern Conference.

Programmazione NBA su Sky dall’11 al 13 giugno

Notte giovedì 17-venerdì 18 giugno

ore 2.30, Eastern Conference – Gara 6: Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets (situazione 2-3) su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live originale. Differita venerdì ore 11, ore 14, ore 17.30 e ore 21 Sky Sport NBA. Commento Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Notte venerdì 18-sabato 19 giugno

ore 2.30, Eastern Conference – Gara 6: Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers (situazione 3-2) su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live originale. Differita sabato ore 11, ore 14, ore 17.30 e ore 21 Sky Sport NBA; commento Francesco Bonfardeci.

