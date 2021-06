NBA, James Harden: “Ho provato a fare il meglio che potevo”

Forse non è stata la sua migliore prestazione ai Playoff NBA, ma questa notte James Harden è stato fondamentale per i suoi compagni. L’ex Houston Rockets non avrebbe neanche dovuto calcare il parquet, visto l’aggravarsi dell’infortunio al tendine del ginocchio destro, ma Harden ha fatto di tutto per essere in campo in Gara 5. Il suo referto non è sicuramente memorabile: 5 punti e 0/8 da tre in 46 minuti. Ma gli otto assist rivelano la sua importanza come ball handler, e la vittoria è anche merito suo. A fine partita il barba ha detto:

“Mi sono svegliato questa mattina e mi sono detto: ‘Sai che c’è? Giochiamo!’. Ho provato a scendere in campo e dare tutto quello che avevo. Spero almeno di aver incoraggiato i miei compagni, avergli dato fiducia”

Le sue prestazioni sono state certamente diverse dalle solite, ma il suo impatto in campo non può essere limitato ai punti segnati o alle altre statistiche messe a referto. Harden ha dato prima di tutto fiducia ai compagni, e poi esperienza e sicurezza nel gestire la palla da point guard. Chi si è accorto dell’importanza della presenza dell’ex MVP in campo è stato il protagonista della partita, Kevin Durant. KD ha fatto registrare una tripla doppia da 49 punti, 17 rimbalzi e 10 assist, cruciale per la vittoria. A fine partita la stella dei Nets, parlando del compagno, ha detto:

“Questo mostra quanto ami giocare. Ero un po’ nervoso per lui perché non gioca da un po’ e i Bucks sono una squadra molto fisica. In più il suo problema al tendine del ginocchio è uno di quegli infortuni che richiedono tempo per recuperare. Ma oggi ha giocato molto duramente, servendo otto assist e catturando sei rimbalzi. Ha sbagliato diversi buoni tiri. So che le sue gambe torneranno nei prossimi giorni, e speriamo che già dalla prossima partita riesca a segnare i suoi soliti tiri. Gara 6 sarà la partita più complicata dell’anno”

