Dopo che non aveva toccato campo per tutta la stagione 2019-20, dopo che in questa ha saltato la maggior parte delle partite di stagione regolare, dopo che molti, all’indomani dell’infortunio rimediato alle Finals di due anni fa, lo avevano dato per finito, Kevin Durant in Gara 5 delle semifinali di Conference ha risposto con una tripla doppia da 49 punti, 17 rimbalzi e 10 assist. Una prestazione spettacolare, che ha permesso ai Nets, vittime di diversi infortuni, di portare a casa una cruciale vittoria. Il primo ad accorgersene, lodando l’avversario, è stato proprio Giannis Antetokounmpo. La stella dei Bucks, impegnato nell’intervista post partita, ha speso parole importanti, ma sicuramente meritate, per KD:

“Dobbiamo rendere difficile il suo lavoro, ma ovviamente è uno dei migliori scorer della storia della pallacanestro. Al momento è il miglior giocatore al mondo, e dobbiamo batterlo giocando come una squadra. Dobbiamo difenderlo da squadra, e dobbiamo costringerlo a prendere tiri difficili, come abbiamo fatto stanotte, e dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro, continuare a difenderlo insieme, a mostrare sempre l’aiuto. Rendere il suo lavoro difficile, iniziando già dalla sua metà campo”

Giannis ha continuato dicendo:

“Dobbiamo quindi continuare a contenerlo il più possibile in attacco, ma alla fine ha fatto un lavoro incredibile. È il miglior giocatore del mondo, il miglior scorer del mondo. Ci saranno notti come questa, nelle quali farà quello che ha fatto oggi segnando 50 punti. Ma ci saranno anche notti nelle quali proveremo a contenerlo il più possibile, e proveremo a darci una possibilità di essere in partita e essere nella posizione di vincere”

Per Giannis e compagni ora sarà però importante concentrarsi su Gara 6 della serie, in programma tra due giorni al Fiserv Forum di Milwaukee. KD è, ovviamente, un avversario difficilissimo da battere, ma i Bucks hanno già mostrato di avere le armi adatte a infastidire i Nets.

