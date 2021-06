Playoff NBA: Durant riscrive la storia, Brooklyn torna avanti nella serie

Milwaukee Bucks 108 – 114 Brooklyn Nets [Brooklyn in vantaggio 3-2 nella serie]

Grazie a una delle migliori prestazioni individuali nella storia dei Playoff, i ragazzi di Steve Nash riescono ad avere la meglio in questa Gara-5 casalinga contro i Bucks di Giannis Antetokounmpo passando nuovamente a condurre nel punteggio complessivo della serie.

49 punti, 17 rimbalzi e 10 assist: una tripla doppia che profuma di storia – nessuno aveva mai fatto registrare almeno 45 punti, 15 rimbalzi e 10 assist in postseason – quella messa a referto da Kevin Durant, che con Kyrie Irving fermo ai box per una distorsione alla caviglia e un rientrante James Harden dalla mano più fredda che mai – solo 5 punti tirando 1-10 dal campo per l’ex Rockets – deve mettersi in proprio per domare la corazzata di Mike Budenholzer.

Missione compiuta, anche se l’avvio shock di gara non ha certo messo i padroni di casa in una bella situazione: a fine primo tempo, infatti, il punteggio recita 29-15 per Milwaukee, che allunga di altre due lunghezze prima del break di metà gara andando a riposo con 16 punti di vantaggio sugli avversari (59-43).

Il momentum è tutto dalla parte dei Bucks, che una volta rientrati sul parquet dopo l’intervallo lungo iniziano però ad accusare i colpi di un eccessivo relax, consentendo agli avversari di rientrare in partita in maniera quasi insperata.

La rimonta dei padroni di casa scatta a metà del terzo quarto, con gli 11 punti firmati Durant che riportano i suoi sull’87-81 a 30 secondi dalla fine della frazione.

A quel punto, la musica resta la stessa anche nel quarto periodo, quando la tripla di KD a 8:36 dalla sirena finale consente ai Nets di trovare il primo vantaggio del match (93-94) dopo lo 0-2 dei primissimi possessi. Con Brooklyn lanciata verso il successo, i Bucks non possono che prendere atto della rimonta e sventolare bandiera bianca di fronte a un 3-2 complessivo che ora rende già potenzialmente decisiva la Gara-6 di giovedì notte.

In attesa di sapere come andrà a finire, i Nets si godono un Durant strepitoso, coadiuvato per l’occasione dai 27 punti realizzati in uscita dalla panchina da Jeff Green, autore di ben sette triple. Dall’altra parte, 34 punti e 12 rimbalzi per Giannis Antetokounmpo, mentre Khris Middleton mette a referto 25 punti, 5 assist e 4 rimbalzi.