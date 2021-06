Nella notte la NBA ha diramato i due quintetti All-Defensive della stagione 2020/21: nel primo troviamo Rudy Gobert e Ben Simmons, entrambi votati all’unanimità dalla giuria di giornalisti sportivi, mentre nel secondo troviamo Kawhi Leonard e Joel Embiid.

Completano il primo dei due quintetti All-Defensive NBA Draymond Green, l’altro finalista del premio difensore dell’anno insieme a Gobert e Simmons, e il duo Bucks Jrue Holiday e Giannis Antetokounmpo. Il numero 23 degli Warriors ha ricevuto 80 voti, mentre i due giocatori di Milwaukee prendono rispettivamente 65 e 43 voti.

Rudy Gobert entra a far parte del primo quintetto difensivo dell’anno per la quinta volta in carriera, scavalcando Green fermo a quattro (su sei totali). Seconda selezione consecutiva per Ben Simmons, mentre per The Greek Freak è la terza volta consecutiva.

Bonus su Rudy Gobert e Jrue Holiday che, vista la loro selezione per la prima squadra difensiva dell’anno, si portano a casa rispettivamente 500 e 100 mila dollari. Se Milwaukee dovesse raggiungere le Finals NBA Holiday riceverebbe altri 200 mila dollari e, se dovesse conquistare l’anello, il bonus salirebbe a 1 milione di dollari.

Rudy Gobert has earned a $500K bonus for being selected All-Defensive First Team. — Bobby Marks (@BobbyMarks42) June 14, 2021

Oltre a Kawhi Leonard e Joel Embiid, nella seconda squadra difensiva di questa stagione NBA troviamo Bam Adebayo e Jimmy Butler, con Matisse Thybulle che chiude il quintetto. Settima selezione in carriera per Leonard, seguito da Jimmy Butler a tre. Per Adebayo salgono a due, mentre per Tybulle si tratta della prima selezione in assoluto.

Tra gli assenti in entrambi i quintetti NBA All-Defensive 2020-21 ci sono Mikal Bridges di Phoenix, Myles Turner degli Indiana Pacers e il centro degli Atlanta Hawks Clint Capela.

