Playoff NBA: i Suns rovinano la festa di Jokic, Philadelphia passa ad Atlanta grazie al solito Embiid

Philadelphia 76ers 127 – 111 Atlanta Hawks [Philadelphia in vantaggio 2-1 nella serie]

Nonostante il fattore campo a sfavore, i ragazzi di coach Rivers fanno il proprio dovere anche alla State Farm Arena di Phoenix, dove in questa Gara-3 delle semifinali i padroni di casa si lasciano sorprendere finendo sotto 2-1 nel punteggio complessivo.

Match che in avvio registra la buona partenza degli ospiti, capaci di chiudere il primo quarto sul 28-20 e di veleggiare sulla doppia cifra di vantaggio all’intervallo lungo (61-56).

Chi si aspettava un cambio di passo di Trae Young e compagni al rientro dagli spogliatoi è rimasto deluso: una volta tornati sul parquet, spetta ancora una volta ai Sixers dettare legge nel punteggio, con Embiid e compagni bravi a capitalizzare il proprio dominio guadagnano altri 15 punti di margine che di fatto costringono gli avversari a sventolare bandiera bianca prima del tempo.

Phoenix Suns 116 – 111 Denver Nuggets [Phoenix in vantaggio 3-0 nella serie]

Nonostante la tripla doppia da 32 punti, 20 rimbalzi e 10 assist firmata Nikola Jokic, neppure l’aria di casa del Pepsi Center riesce a invertire la tendenza in una serie che ormai vede le speranze di qualificazione della squadra di Michael Malone appese a un filo.

Già, perché anche in quel di Denver sono Booker e soci a spadroneggiare in una serata che segna il 3-0 in una serie apparentemente senza storia. Merito, tra le altre cose, di una partenza decisamente positiva, con gli ospiti che in avvio rifilano subito 10 lunghezze di scarto agli avversari al termine del primo quarto (37-27).

Nonostante un timido tentativo di reazione da parte dei padroni di casa che si concretizza nel -4 raggiunto a fine secondo periodo (59-55), una volta archiviato il break di metà gara l’andamento del match torna a premiare gli ospiti, bravi a guadagnare altri 10 punti di margine al termine del terzo quarto e ad archiviare così la pratica Nuggets con qualche minuto di anticipo sulla tabella di marcia.