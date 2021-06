I Phoenix Suns e Chris Paul sono a un passo dalle finali di Conference, grazie alla vittoria di questa notte in Gara 3 su Denver: un successo che porta la firma sia di Chris Paul che di Devin Booker. Nella notte tra domenica e lunedì Phoenix potrebbe portarsi a casa lo sweep.

Una stagione davvero incredibile quella che i Suns e Chris Paul stanno vivendo, con il numero #3 che si è caricato la squadra sulle spalle: per lui questa notte sono arrivati 27 punti, sei rimbalzi e otto assist. Una vittoria speciale, come è speciale far parte di questa squadra, come spiega Chris Paul nel post partita:

“I nostri progressi nel corso della stagione sono immensi: sin dalla preseason fino ai Playoff, abbiamo sempre lavorato con attenzione sui dettagli. Gli allenatori sono molto preparati e ti spiegano benissimo cosa devi fare, questo aiuta molto a esprimere al meglio il nostro gioco: giochiamo bene e ci divertiamo, far parte di questa squadra è davvero speciale”

"It's a special team to be a part of."

– @CP3 Hear from the locker room tonight! 👇 — Phoenix Suns (@Suns) June 12, 2021

Quella di questa notte è una vittoria pesante, arrivata sul campo di una squadra che era in cerca di riscatto e, soprattutto, con Nikola Jokic pronto a far valere il suo titolo di MVP, come spiega sempre Chris Paul ai giornalisti:

“Sapevamo che sarebbe stata una partita emozionante e difficile sotto tutti i punti di vista, anche perché Joker ha ricevuto il trofeo nel pre-partita ed era carico per questa gara. Siamo stati bravi a limitare le loro scorribande: è una vittoria davvero importante”

Appuntamento dunque nella notte tra domenica e lunedì per vedere se Phoenix e Chris Paul completeranno lo sweep oppure se Denver riaprirà i giochi.

Leggi anche:

NBA, Mike Malone non si arrende: “0-3? Abbiamo già scritto la storia in passato”

NBA, brutte notizie per i Clippers: Serge Ibaka dice addio ai Playoff

Mercato NBA, Kelly Oubre Jr. accostato ad Heat e Spurs