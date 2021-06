NBA, CJ McCollum parla del futuro di Lillard: “Farà ciò che è meglio per lui”

Dopo le classiche promesse gloriose d’inizio stagione, i Portland Trail Blazers hanno visto la propria avventura ai Playoff NBA 2021 terminare immediatamente al primo turno. Per l’ennesima volta la compagine dell’Oregon si è schiantata – stavolta contro Denver – mostrando il solo Damian Lillard come elemento di livello. Subito dopo l’eliminazione, Dame aveva cercato di spiegare ai giornalisti cosa non aveva funzionato e il futuro della franchigia:

“Non so come funzioni la riorganizzazione di una squadra, né quali modifiche potrebbero essere apportate o verranno apportate, ma ovviamente devo sottolineare il fatto che in questa stagione non siamo stati abbastanza bravi. Eravamo troppo corti a livello di roster contro una squadra che invece non aveva il suo leader e titolare (Jamal Murray, ndr). La squadra che abbiamo in questo momento non è abbastanza forte per vincere un titolo.”

Negli ultimi giorni le voci di un suo possibile addio a Portland per andare alla ricerca di squadre più ‘strutturate’ si sono intensificate, tanto da far intervenire sulla questione CJ McCollum:

“Io e Dame parliamo con quasi tutti i giocatori e so i suoi obiettivi, la persona che è, cosa ha fatto per questa città… penso che farà ciò che è meglio per lui e la sua famiglia. Penso che vorrà rimanere a Portland. Ha detto molte volte che vorrebbe stare qui per continuare a trovare modi per vincere un titolo. Ma non posso parlare per lui.”

Sono anni che Lillard dichiara puntualmente il suo amore per Portland così come la volontà di non volersi unire ad un superteam, ma la cocente eliminazione ai Playoff, stavolta, sembra essere più difficile da digerire per ammissione anche di McCollum:

“Penso che sia arrabbiato per il modo in cui è finita la stagione e così anche io, il resto della franchigia e dei tifosi … Questo è tutto quello che posso dire per ora”

Nel frattempo, ricordiamo che Lillard è legato con Portland per i prossimi quattro anni in cui percepirà la bellezza di 44, 47, 51 poi 54 milioni di dollari. Basteranno per convincerlo a rimanere in Oregon?

