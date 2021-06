NBA, infortunio per Hunter: postseason finita per lui

Per gli Atlanta Hawks arriva una brutta notizia che influenzerà inevitabilmente le sorti del secondo turno. Grazie ad un Trae Young più lanciato che mai, con una media di 25.3 punti, 3.9 rimbalzi e 9.4 assist in questa postseason, la franchigia ha superato senza troppi problemi i New York Knicks e ora è alle prese con la sfida contro i Philadelphia 76ers, al momento ferma sull’ 1-1.

Sfortunatamente per gli Hawks, è arrivato l’annuncio dello stop di De’Andre Hunter, al quale è stato diagnosticato un infortunio al menisco per il quale si opererà il prossimo martedì. Per questo motivo, il giocatore perderà il resto dei Playoff 2020-2021.

Hawks' De'Andre Hunter is out for the season and will undergo meniscus surgery. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 9, 2021

Durante la postseason, il 23enne ha giocato con una media di 10.8 punti 4.5 rimbalzi e quasi due assist di media a partita, rivelandosi un importante risorsa su cui coach Nate McMillan poteva fare affidamento.

Di certo la strada per gli Hawks ora si fa più in salita, ma le sorprese di certo non mancheranno.

