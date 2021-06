NBA, Doc Rivers: “Nel prossimo futuro Embiid e Simmons saranno MVP e DPOY”

I Philadelphia 76ers avevano due giocatori candidati agli Awards NBA di fine stagione. Si tratta di Joel Embiid, candidato al premio di MVP, e di Ben Simmons, candidato al premio di Difensore dell’Anno. Entrambi, però, hanno mancato l’appuntamento con la gloria, venendo scavalcati da Nikola Jokic e da Rudy Gobert. Sia Embiid che Simmons sarebbero stati comunque dei degni vincitori, con i premi che sono rimasti incerti fino all’ultimo. Per questo, coach Doc Rivers è inizialmente rimasto deluso:

“Ero deluso che Joel non avesse vinto l’MVP, ma poi ho pensato che, quando vedi il Joker, e quello che ha fatto tutto l’anno e che ha giocato tutta quella quantità di partite, sia un degno vincitore. Provo la stessa cosa anche per Ben. Ben ha saltato anche lui molte partite, ma quello che adoro dei due sono gli ultimi due anni, non erano menzionati in nessuna delle due categorie e ora sono tra i candidati. Con la loro giovane età e con la crescita che prevediamo, penso che nel prossimo futuro Ben sarà Difensore dell’Anno e Joel sarà l’MVP. Molte volte devi fare una stagione da MVP l’anno prima di diventare l’MVP, e la stessa cosa è per gli altri premi.”