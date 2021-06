NBA, Ben Simmons vuole marcare Young: “Se gli arbitri me lo concederanno…”

Con 35 punti e 10 assist messi a referto nella serata di ieri, Trae Young si può dire di aver fatto molto male ai Sixers. Dopo Gara 1 però Doc Rivers – coach di Philadelphia – ha rilasciato un piccolo commento in direzione degli arbitri, dichiarando di non aver trovato una direzione equa nei confronti dei suoi giocatori incaricati di difendere sulla star di Atlanta:

“Danny Green è stato davvero bravo tutto l’anno contro i piccoli avversari, ma Trae non è come tutti gli altri, è qualcosa di fantastico. Ho messo anche Ben in marcatura su di lui ed è stato divertente vedere come sia stato caricato immediatamente di due falli… ed è stato frustrante vederli fischiati proprio mentre marcava Trae. Quindi ho dovuto tenere conto della situazione falli. Ho pensato a Thybulle su di lui, ma son rimasto molto sorpreso del fallo fischiato nei suoi confronti per quel contatto con Young. Dovrò avere una spiegazione sul perché quella chiamata non è stata annullata. Non so quale difesa più solida di quella possa esistere… e gli arbitri hanno comunque dato a Trae due tiri liberi. Anche perché mi sembrava che fosse Trae quello ad essere entrato in contatto con l’avversario, ma eravamo noi quelli che continuavano ad essere caricati di falli. O stiamo facendo qualcosa di sbagliato noi o dobbiamo capire cosa sta succedendo.”