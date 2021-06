NBA, Jrue Holiday insignito dello Sportsmanship Award

Jrue Holiday vince lo Sportsmanship Award stagione 2020/2021. Il numero 21 dei Milwaukee Bucks si porta a casa il trofeo intitolato a Joe Dumars, sei volte All-Star e due volte campione NBA, e designato per onorare quel giocatore che durante l’anno ha rappresentato al meglio gli ideali di sportività in campo.

The 2020-21 NBA Sportsmanship Award goes to @Jrue_Holiday11!

The annual award is designed to honor a player who best represents the ideals of sportsmanship on the court. #NBAAwards #ThatsGame pic.twitter.com/S1kc29wH4A

— NBA (@NBA) June 4, 2021