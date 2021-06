Playoff NBA: Kawhi tiene vive le speranze dei Clippers, si va a Gara-7

(#4) Los Angeles Clippers 104 – 97 Dallas Mavericks (#5) [Serie sul 3-3]

Si vince solo in trasferta nella serie più combattuta di questo primo turno di Playoff, che sul parquet dell’American Airlines Center di Dallas vede i ragazzi di coach Lue rinviare ogni discorso qualificazione alla decisiva Gara-7 dello Staples Center. Riusciranno Kawhi e compagni a spezzare la maledizione delle sconfitte casalinghe?

Difficile a dirsi, ma quel che è certo è che i Clippers sono apparsi piuttosto determinati a sfidare la sorte e ad allungare la serie fino allo spareggio finale, con un Kawhi Leonard da 45 punti – massimo in carriera in postseason eguagliato – e 6 rimbalzi a fare la voce grossa e a caricarsi la squadra sulle spalle scongiurando un’eliminazione che a un certo punto della gara sembrava essere ad un passo.

Dopo un avvio tutto sommato equilibrato – il primo quarto si conclude sul 26-28 – i losangelini riescono a guadagnare tre lunghezze di vantaggio sugli avversari prima del break di metà partita (48-45), per poi finire pericolosamente sotto di sette punti nel corso del terzo periodo.

A quel punto, con Dallas virtualmente alle semifinali, si concretizza la tanto attesa reazione d’orgoglio degli ospiti, che alzano le barricate in difesa concedendo agli avversari un misero 29% dal campo negli ultimi 12 minuti e riprendendo a macinare gioco in attacco, con Leonard che sul punteggio di 90-88 firma i successivi 8 punti dei sui arrivando alla doppia cifra di vantaggio a poco meno di due minuti dalla sirena finale.

Gara in cassaforte, dunque, e pass per le semifinali da guadagnare al termine dell’infuocata Gara-7 di domenica sera: merito degli sforzi di Leonard, ma anche della doppia doppia da 20 punti e 13 rimbalzi – con 6 assist che di certo non guastano – firmata Paul George e dei 25 punti, 9 rimbalzi e 4 assist messi a referto da Reggie Jackson. Dall’altra parte, 23 punti per Tim Hardaway Jr, mentre Luka Doncic sfiora la tripla doppia con 29 punti, 11 assist e 8 rimbalzi pur senza dare il meglio di sé dalla lunga distanza: solo 2 su 9 da tre punti nella notte per la stella di Dallas.