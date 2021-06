NBA, Terry Stotts lascia i Portland Trail Blazers

Dopo la quarta eliminazione al primo turno nelle ultime cinque stagioni, si è chiusa l’esperienza di Terry Stottts sulla panchina dei Portland Trail Blazers. Separazione consensuale tra le parti.

After a fourth first-round playoff exit in five seasons, the Portland Trail Blazers and coach Terry Stotts mutually agreed to part ways on Friday, sources told ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 5, 2021