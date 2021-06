Pat Riley sulla linea di LeBron: “Miami stanca: anno difficile per tutti”

Chiunque abbia sentito parla della cultura dei Miami Heat sa che Pat Riley ed Erik Spoelstra non sono il tipo di persone a cui piace stare con le mani in mano, specialmente dopo aver subìto uno sweep. O almeno questo è il tipo di filosofia a cui siamo abituati.

Di tanto in tanto anche i leader più rigidi devono mostrare un lato di umanità. Questo sembra essere l’atteggiamento scelto dalla dirigenza degli Heat, consapevole dell’eccezionalità delle ultime due stagioni, che hanno visto Miami passare dalle Finals ad un uscita al primo round nel giro di un anno. Queste le parole di Pat Riley, riportate da ESPN:

“Stiamo giocando da un po’ di tempo senza soste, quindi la prima cosa che faremo è riposare. I nostri giocatori, lo staff, le persone che sono qui tutti i giorni sono mentalmente esauste, più che fisicamente. Penso che debbano riposare un paio di settimane o un mese.

È stato un anno difficile per chiunque sia coinvolto nella famiglia NBA considerando come dobbiamo svolgere il nostro lavoro ora rispetto a come eravamo abituati. Ma come dico spesso, nella vita non fa la differenza cosa ti succede, ma come reagisci e sei capace di adattarti. Tutti abbiamo dovuto adattarci.

[…] Penso che le cose torneranno alla normalità l’anno prossimo, o almeno spero. Tutti avranno il tempo sufficiente a ricaricare le batterie. E quando torneremo sono sicuro che ci saranno ancora protocolli anti-COVID, ma non saranno così draconiani.

[…] Arriveranno diverse novità, ma per ora diciamo ai nostri fan e a tutti gli altri che torneremo.”