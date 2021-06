Nonostante il fastidioso risentimento all’inguine con il quale stava convivendo dal termine della stagione regolare, Anthony Davis ha coraggiosamente deciso di scendere in campo in occasione della sesta partita della serie che ha visto protagonisti i suoi Lakers ed i Phoenix Suns.

Dopo aver giocato soltanto diciannove minuti in Gara 4 ed aver saltato l’intera Gara 5, l’ex giocatore di Kentucky, vedendo LA con le spalle al muro, ha stretto i denti per tentare di dare il proprio contributo a quella che sarebbe stata un’eroica forzatura della serie a Gara 7. Tuttavia, dopo sei minuti scarsi sul parquet, il lungo ha dovuto arrendersi all’evidenza fisica, lasciando il campo a causa dell’insostenibilità del dolore. A giudicare dai responsi dello staff medico della franchigia, il conato non dovrebbe comunque aver ingigantito il problema inguinale.

Charles Barkley, opinionista di TNT, al termine della partita ha espresso il proprio parere a riguardo dell’ardita scelta dei Lakers, biasimando senza mezzi termini la decisione dei californiani:

”Lo staff medico dei Lakers non avrebbe dovuto permettere tutto questo. Stiamo valutando una decisone incomprensibile. L’unica spiegazione plausibile è che abbiano visto qualche spiraglio di salute nel corso del riscaldamento. Tuttavia, sin dalla palla a due, ho notato subito che non avrebbe avuto alcuna possibilità di giocare a lungo. È un giocatore strabiliante, un ragazzo speciale, ma questa sera si è rivelato insensato farlo giocare. Fossi nella franchigia, ad ogni modo, avrei intenzione di sedermi al tavolo con lui nel corso dell’estate, per cercare di chiarire la situazione infortuni. Sino ai 32 anni d’età, ogni professionista dovrebbe mantenere un profilo salutare quasi impeccabile. Invece, parlando di Davis, assistiamo a reiterati problemi fisici da anni. C’è qualcosa che non funziona nel suo modo di allenarsi o di recuperare energie. LeBron compirà 37 anni a dicembre, mentre Davis non ha ancora toccato quota trenta. Alla sua età dovrebbe essere il miglior giocatore della squadra, non un protagonista part-time.”

Leggi anche:

NBA, LeBron regala una canotta autografata a Booker dopo Gara 6

NBA, LeBron James si definisce out per le Olimpiadi di Tokyo

NBA, Chris Paul: “Serie emozionante, mentalmente siamo stati più forti”