NBA, Damian Lillard nominato Twyman-Stokes Teammate of the Year

Damian Lillard è stato votato Twyman-Stokes Teammate of the Year 2020-21 dai suoi colleghi giocatori. Il premio onora coloro che esemplificano “il gioco disinteressato, la leadership dentro e fuori dal campo come mentore e modello di ruolo per altri giocatori NBA, e l’impegno e la dedizione alla squadra”. Ad annunciare il premio è stata la stessa NBA.

Lillard ha battuto di poco Chris Paul. Il play dei Phoenix Suns ha terminato con più voti per il primo e terzo posto e lo stesso numero di voti per il secondo posto, ma ha ottenuto significativamente meno voti per il quarto e il quinto posto. Oltre 300 giocatori hanno dato la loro preferenza.

Dodici giocatori, selezionati da una giuria di dirigenti della lega, erano nella rosa ristretta di candidati. Gli altri, per la cronaca, erano Malcolm Brogdon, Joe Harris, Tobias Harris, Udonis Haslem, Joe Ingles, Kyle Lowry, Boban Marjanovic, Paul Millsap, Theo Pinson e Karl-Anthony Towns.

Leggi Anche

NBA, Chris Paul avrebbe pianificato di declinare la player option per la stagione 2021-22

NBA, quale fattore campo? La particolarità di Mavs-Clippers

NBA, Luka Doncic commenta la vittoria in Gara 5 contro i Clippers