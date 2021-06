NBA, Dennis Schroder dopo l’eliminazione: “Lavoreremo per tornare più forti di prima”

Dennis Schroder, playmaker tedesco in forza ai Los Angeles Lakers, non sembra esser stato irrimediabilmente avvilito dalla recente eliminazione al primo turno subita dai suoi per mano dei Phoenix Suns.

Queste le parole rilasciate dal giocatore al microfono di Broderick Turner, giornalista del Los Angeles Times:

”Ci rialzeremo, digeriremo la sconfitta e lavoreremo per tornare più forti di prima. Abbiamo iniziato la stagione 2020-21 come campioni in carica e, dopo esser usciti al primo turno, l’unico nostro pensiero in vista del futuro è quello di tornare sul tetto della lega. I tifosi e la città meritano molto di più ed io posso giurare sin da ora che lavorerò come non mai nel corso dell’estate, in modo tale da presentarmi al prossimo training camp in condizioni invidiabili.”

Tuttavia, dal momento che il ragazzo ha declinato una proposta di rinnovo pluriennale da $84 milioni nel corso della stagione, i Lakers potrebbero non essere più propensi ad offrire un ulteriore contratto oneroso ad un giocatore che si è dimostrato regolarmente fin troppo inconsistente, soprattutto sul piano fisico. Il tedesco sarà ancora un giocatore dei Lakers nelle prossime stagioni? Risponde il diretto interessato:

”Credo proprio di sì. È vero, ho rifiutato un’offerta importante, ma non si è trattato di avidità. Chi mi conosce bene sa per certo che non do alcuna priorità al denaro, mentre sono molto legato sentimentalmente alle società sportive nelle quali mi sono trovato bene. I Lakers mi hanno concesso l’opportunità di vestire una maglia storica e sono certo di voler continuare con loro. Ripeto, la prossima stagione voglio vincere con questi colori.”

Leggi anche:

NBA, Charles Barkley contro i Lakers: “Insensato far giocare Anthony Davis da infortunato”

NBA, LeBron regala una canotta autografata a Booker dopo Gara 6

NBA, LeBron James si definisce out per le Olimpiadi di Tokyo