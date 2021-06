Programmazione NBA su Sky: le partite dal 4 al 6 giugno

Proseguono i Playoff NBA e tra la prossima notte e il 6 giugno, saranno 3 gli incontri da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW, ai quali potrebbe aggiungersene un quarto: l’eventuale Gara 7 del primo turno tra Mavericks e Clippers (tra oggi e domani la sesta partita).

In attesa di questo risultato, domani avranno inizio le semifinali di Conference e sul parquet ci sarà anche Danilo Gallinari, che con gli Hawks di Atlanta da domenica sfiderà i 76ers di Philadelphia. Si gioca al meglio delle sette partite e passa il turno chi per primo arriva a quattro vittorie.

Programmazione NBA su Sky dal 4 al 6 giugno

Notte venerdì 4-sabato 5 giugno

ore 3, Primo turno – Gara 6: Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live originale. Differita sabato ore 11, ore 14, ore 17, ore 20.30 e ore 22.30 su Sky Sport NBA: commento Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Notte sabato 5-domenica 6 giugno

ore 1.30, Semifinali Eastern Conference – Gara 1: Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live Alessandro Mamoli e Marco Crespi. Differita domenica ore 11, ore 14 e ore 17 Sky Sport NBA.

Domenica 6 giugno

ore 19, Semifinali Eastern Conference – Gara 1: Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live Alessandro Mamoli e Marco Crespi. Differita lunedì 7 giugno ore 11, ore 17.30 e ore 20.45 Sky Sport NBA.

ore 21.30, Primo turno – eventuale Gara 7: Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live Flavio Tranquillo e Matteo Soragna. D ifferita lunedì 7 giugno ore 9 e ore 14 Sky Sport NBA.

Leggi Anche

NBA, LeBron regala una canotta autografata a Booker dopo Gara 6

NBA, LeBron James si definisce out per le Olimpiadi di Tokyo