Westbrook sorpassa Kidd: terzo all-time per triple doppie ai Playoff NBA

Con una reazione d’orgoglio, i Washington Wizards si sono portati a casa Gara 4, evitando lo sweep nella serie contro i Philadelphia 76ers. Complice anche l’infortunio di Joel Embiid, per il quale si aspettano accertamenti dopo la prematura uscita dal campo, i padroni di casa hanno sfruttato il colpo subìto dagli avversari per vincere 122-114. La partita è stata caratterizzata, tra le altre cose, da un altro spiacevole episodio riguardante un tifoso.

Fondamentali, ancora una volta, Bradley Beal e Russell Westbrook. Il back-court di Washington ha trascinato la squadra alla vittoria. Il primo con 27 punti, il secondo con la tripla doppia da 19 punti, 21 rimbalzi e 14 assist: l’ennesima prestazione superlativa della stagione di Westbrook.

La tripla doppia di questa notte è stata la numero 12 ai Playoff nella carriera dell’ex Thunder. Una cifra che gli ha permesso di scavalcare Jason Kidd e issarsi al terzo posto solitario nella classifica All-Time:

L’ennesimo record a suon di triple doppie per Westbrook, che già in questa stagione aveva superato quello di Oscar Robertson per triple doppie totali in carriera.

Se nel computo totale Westbrook è ormai il leader assoluto, sarà invece più difficile riuscire a reggere lo stesso ritmo ai Playoff e raggiungere i due che gli stanno davanti. Magic e LeBron distano ancora parecchio, col secondo ancora in attività e adesso deciso più che mai a trascinare i Lakers fuori dalle difficoltà. I numeri potrebbero essere presto aggiornati.

