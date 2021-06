NBA, Kevin Garnett contro Irving: “Ha calpestato il logo di Boston!”

Dopo il fattaccio riguardante il lancio di una bottiglia da parte di un tifoso di Boston su Kyrie Irving, il gesto dell’asso di Brooklyn compiuto poco prima a metà campo è rimasto quasi inosservato. Il giocatore, infatti, poco prima di avviarsi negli spogliatoi ha calpestato il logo di Boston come volesse lanciare un segnale di conquista, qualcosa che Kevin Garnett ha voluto sottolineare attraverso un messaggio sui social network:

“Quindi nessuno dirà nulla del fatto che Kyrie abbia calpestato ‘Lucky’? Mi sa che tutti faremo semplicemente finta di non averlo visto… Non puoi farlo. Non è bello a nessun livello un gesto di quel genere. Tutti noi dobbiamo comportarci in maniera civile.”

Parole che evidenziano ancor di più il gesto irrispettoso dello stesso Irving nei confronti di una sua ex squadra, ma che in alcun caso può giustificare l’episodio della bottiglietta d’acqua lanciata in campo solo pochi istanti più tardi.

Kevin Garnett ain't too happy about Kyrie stomping on the Celtics logo. 👀 pic.twitter.com/PuIZU85TJ8 — theScore (@theScore) May 31, 2021

Leggi Anche

NBA, accuse gravissime per il fan dei Boston Celtics contro Irving

NBA, Kostas Antetokounmpo lontano dai Lakers

NBA, le confessioni di James Wiseman