Dopo lo sputo a Trae Young e gli insulti ai genitori di Ja Morant, questa notte si è verificato un altro episodio con un tifoso ribelle protagonista: durante Washington – 76ers, un fan ha fatto un’invasione di campo. L’uomo è stato bloccato subito dalla sicurezza e poi arrestato dalla polizia: non potrà più entrare alla Capitol One Arena.

The fan who ran onto court during Wizards-76ers tonight has been banned from the arena and charges are being pursued with DC Police Department. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 1, 2021

A tre minuti dalla fine del terzo quarto, l’uomo si è lanciato in campo verso il canestro dove attaccavano gli Wizards che, in quel momento, stavano avanzando verso l’area avversaria. Nella sua corsa a canestro, il tifoso non si è avvicinato a nessun giocatore.

A fan attempted to run on the court in the middle of Game 4 between the Sixers-Wizards pic.twitter.com/51pdBKOxwh — Bleacher Report (@BleacherReport) June 1, 2021

Un’invasione di campo simpatica secondo il tifoso, ma non per Russell Westbrook – autore dell’ennesima tripla doppia in stagione – che a fine partita si sfoga con i giornalisti:

“Questo non è un gioco o qualche altra stronzata simile dove puoi fare quello e correre in giro per il campo. Questo è il nostro lavoro e lo prendiamo molto sul serio”

Anche il coach di Washington Scott Brooks commenta l’invasione di campo e, a differenza del suo giocatore, rimarca la frequenza di questi episodi negli ultimi tempi:

“Non hanno paura, non conosco né temono la legge. So solo che non dovresti essere in grado di farla franca: se ti fai crescere la barba o ti vesti in modo diverso riesci comunque a entrare, ci devono essere più controlli. Ci sono fan bellissimi a Boston, Philly, Dc e Utah, ma ce ne sono altri che devono restare a casa: se vieni per fare casino resta a casa, il tuo pensiero è barbaro”

Scott Brooks says there are lots of great fans in New York, Boston, Philly, DC and Utah, but "There are some that need to know, stay home. Your thinking is barbaric…Just stay home. Get away from us." — Fred Katz (@FredKatz) June 1, 2021

