NBA, Kostas Antetokounmpo lontano dai Lakers

Kostas Antetokounmpo, fratello di Giannis e Thanasis, si trova lontano dai Lakers in questo primo turno di Playoff. La franchigia gialloviola, impegnata nella serie con i Phoenix Suns, non ha potuto contare sulle prestazioni del greco, e difficilmente lo ritroverà prima dell’eventuale passaggio del turno. Secondo quanto riportato da ESPN infatti, Kostas si trova in Grecia per motivi personali, e salterà tutto questo primo turno.

Dall’inizio di questi Playoff Kostas non ha mai giocato né si è allenato con i Lakers. Per il momento non è prevista nemmeno una data immediata per il ritorno sul suolo americano e poi in campo. Ma c’è ottimismo nell’ambiente riguardo un suo futuro rientro in caso di passaggio del turno contro i Suns.

Kostas Antetokounmpo è ormai al suo terzo anno in NBA. Dopo aver giocato per i Mavs nel 2018/19, con una parentesi in G League, il greco aveva trovato un accordo con i Lakers. Nella prima stagione, dopo aver firmato un two-way contract Kostas aveva giocato cinque partite, segnando un massimo di sette punti. Quest’anno il greco, dopo aver rinnovato con un altro two-way contract, è sceso in campo in 15 partite, viaggiando a una media di 0.8 punti e 1.3 rimbalzi in 3.7 minuti.

Tra i tanti cambiamenti riguardo la lunghezza del roster, arrivati a causa dell’epidemia di COVID-19, una regola permette alle franchigie di schierare in post-season anche i giocatori in possesso di un contratto two-way. Per ritrovare Kostas, probabilmente i Lakers dovranno prima battere i Suns. La serie è attualmente sul 2-2, e la prossima partita a Phoenix potrebbe già indirizzare la serie. Senza Anthony Davis, colpito da uno stiramento all’inguine, i campioni in carica dovranno dare tutto quello che hanno se vorranno vincere la serie e passare il turno.

