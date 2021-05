NBA, Luka Doncic ha problemi al collo: “Ho molto dolore, ma oggi abbiamo fatto pena”

Prestazione davvero da dimenticare quella messa in atto dai Dallas Mavericks in Gara 4 contro i Los Angeles Clippers. I texani hanno ceduto nettamente in tutti i parziali della partita, cadendo di fronte ai colpi di Kawhi Leonard e Paul George (49 punti in due). Dallas deve anche fare i conti con gli ultimi problemi fisici a Luka Doncic, il quale soffre di un fastidio al collo che ha limitato visibilmente la sua prestazione, poiché lo sloveno ha chiuso con 19 punti, 6 rimbalzi e 6 assist in 36 minuti di permanenza sul parquet. Queste le parole di Luka sul suo infortunio:

“Il dolore parte dal collo e poi scende più giù attraverso i nervi: fatico anche a descriverlo. Continuerò con la terapia fatta di massaggi e ghiaccio, sperando che tra due giorni le cose vadano meglio. Però non credo sia importante in questo momento: gli infortuni fanno parte del gioco e chi scende in campo sa di dover convivere con questo genere di problemi. Sono stato terribile, ho giocato una pessima gara e per questo mi rendo conto che l’unica cosa da fare è pensare alla prossima e non ragionare sul dolore al collo e il resto.”

Anche coach Rick Carlisle ha quindi commentato la prestazione arrivata nella notte:

“È dolorante più di quanto non voglia ammettere, non riesce a voltarsi verso sinistra, non guarda bene da quel lato. Il collo è bloccato in quella direzione: una limitazione enorme per un giocatore con la sua visione, per chi è abituato a guardarsi attorno di continuo.”

