NBA, infortunio Anthony Davis: i Lakers aggiornano le sue condizioni

Nella notte Anthony Davis ha svolto prontamente i primi esami del caso per capire nell’immediato quali siano i tempi di recupero dopo l’infortunio accusato in Gara 4 contro i Phoenix Suns. Il giocatore, infatti, nella serata di ieri ha riportato un problema all’inguine di entità sconosciuta. Dopo l’ultima risonanza magnetica, i gialloviola sembrano poter tirare un sospiro di sollievo poiché si tratta di un piccolo stiramento di Grado 1 (il più lieve) allo stesso inguine.

Secondo quanto riporta ESPN, lo status del giocatore per Gara 5 è collegabile al ‘day-to-day’, ma sembra difficile poter rivedere Davis in campo così presto. È anche vero che i Lakers hanno programmato nuovi esami strumentali nella giornata di oggi, per andare ancor più a fondo alla questione e stabilire una timeline di rientro ancor meglio dettagliata. Il lungo, lo ricordiamo, ha già saltato 30 partite dall’inizio della stagione a causa di un stiramento al polpaccio e di un problema al tendine d’Achille. Un’annata particolarmente sfortunata per i californiani. Queste le parole di Frank Vogel al termine di Gara 4:

“Davis è in fase di ulteriore valutazione e avremo maggiori informazioni lunedì (oggi, ndr). La sua assenza? È uno dei migliori giocatori al mondo, quindi stasera senza di lui abbiamo dovuto adattarci alla situazione. Abbiamo fatto un grande sforzo collettivo per ovviare alla situazione, ma non è stato abbastanza.”

Leggi Anche

NBA, un tifoso di Boston lancia una bottiglietta verso Kyrie Irving: arrestato

Playoff NBA: Leonard e George pareggiano i conti con Dallas, Brooklyn a un passo dalle semifinali