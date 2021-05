NBA, bottiglia addosso a Irving; Durant sbotta: “Crescete, non siamo animali al circo”

Nuovo, spiacevole episodio di tensione tra giocatori e fan in quest’edizione dei Playoff NBA. Nella serata che ha sancito il ritorno alla capienza piena sugli spalti del TD Garden di Boston, ancora una volta è stat0 preso di mira l’ex di turno, Kyrie Irving. All’uscita dal campo, il play dei Nets, autore di 39 punti e 11 rimbalzi in Gara 5, è stato quasi colpito da una bottiglia lanciata nella sua direzione dagli spalti. Video circolati sui social mostrano un tifoso con la canotta di Kevin Garnett, l’indiziato colpevole del gesto, femato dalla polizia e ammanettato. Il commento all’episodio da parte di Kevin Durant:

“I tifosi devono crescere a una certa. So che essere rimasti in casa per un anno e mezzo causa pandemia ha stressato molta gente, ma quando si viene alle partite biosgna capire che questi giocatori sono umani. Non siamo aninali al circo. Al palazzetto non sei solo tu tifoso. Abbi rispetto per il gioco, per le persone, per te stesso. Tua madre non sarebbe orgogliosa del fatto che lanci bottiglie ai giocatori, sputi nella loro direzione o rovesci popcorn sulla loro testa. Cresci ca**o e goditi la partita. È più grande di te.”