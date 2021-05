NBA, Chris Paul commenta la vittoria in Gara 4 contro i Lakers

Nella serata di ieri lo scorer leader di Phoenix è stato – in maniera sorprendente – Chris Paul. Il giocatore, ancora acciaccato dopo i problemi fisici accusati nel primo appuntamento della serie – ha chiuso con 18 punti e 9 assist a referto (12 punti e 9 assist nel secondo tempo) portando la sua squadra alla prima vittoria (100-92) in trasferta negli ultimi 11 anni all’interno dei Playoff NBA. Vittoria clamorosamente importante per i Suns che in questa maniera sono riusciti a pareggiare la serie, per la felicità di Chris Paul:

“Prima del match ho detto ai miei compagni di squadra, ‘Non so quanto durerò, ma se trovate che sono troppo in difficoltà o poco produttivo per favore ditemelo e uscirò immediatamente dal campo.’ Non ho toccato alcun pallone tra l’ultima partita e questa, mi sono solo riposato. Siamo abituati a giocare in un certo modo, alcuni ragazzi hanno saltato diverse partite in questa stagione, quindi essere riuscito a scendere in campo oggi, per me ha un sapore davvero speciale.”

Anche Monty Williams, coach di Phoenix, ha voluto commentare la testardaggine – fisica e mentale – di CP3 che ha fatto di tutto per esserci e aiutare i suoi compagni:

“Mi ha detto: ‘Mister, lasciami iniziare, e se non vedi che non rendo come dovrei in campo, allora toglimi e capiremo cosa fare insieme.’ È una di quelle situazioni in cui dovevo fidarmi del giocatore.”

