NBA, LeBron James commenta l’infortunio di Anthony Davis

L’infortunio di Anthony Davis in Gara 4 contro i Phoenix Suns – quasi banale sottolinearlo – potrebbe avere un impatto enorme sulla stagione dei Los Angeles Lakers. I gialloviola si ritrovano sul 2-2. Gara 5 sarà come spesso succede il pivotal game, partita in grado di cambiare le sorti della serie.

In conferenza stampa al termine del match, LeBron James ha sottolineato la variabile infortuni tornando con la memoria al problema all’inguine nel corso della sua prima annata ai Lakers. Nessun paragone forzato con l’infortunio di Anthony Davis. In attesa di un responso medico più dettagliato, solo qualche considerazione sulla base del precedente potenzialmente analogo.

Di seguito le dichiarazioni di LeBron James a Spectrum Sportsnet

“Ovviamente c’è un piano partita prima della gara per come intendi eseguire i giochi attacco e difesa. Quello che non puoi prevedere è la perdita di uno dei tuoi punti di riferimento. Ovviamente è stato un duro colpo per la nostra squadra, […] ma la cosa più importante è la salute di A.D. Se non potrà giocare in Gara 5 sarà un’assenza pesante ma l’approccio è sempre quello ‘avanti il prossimo’ che abbiamo mantenuto tutto l’anno. Non conosco l’entità del suo problema. […] Io mi feci male nella gara di Natale e seguii una lunga riabilitazione finché non fui in grado di tornare a giocare. Ancora non avevo recuperato il livello pre infortunio nella mia prima stagione ai Lakers. Lavorai durante la offseason per tornare a giocare senza limitazioni, ma posso parlare solo per quella che è la mia esperienza.”

"If he's not ready for Game 5 it's gonna be a tough blow for our ball club but it's next man up." LeBron James with @LakersReporter on how AD's absence impacted tonight's second half and the possible implications for Tuesday. pic.twitter.com/pL9jMVLjvI

