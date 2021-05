NBA, Doncic commenta la sconfitta Mavs in Gara 3 contro i Clippers

11 a 0 Dallas Mavericks per iniziare la partita, un vantaggio che per Doncic e compagni ha toccato anche il +19 nel primo quarto di gioco. Fiammata non sufficiente a piegare la resistenza dei Los Angeles Clippers, che accorciano le distanze nella serie e si portano sotto 1-2 nella serie.

44 i punti di Doncic in Gara 3. Tripla doppia mancata –nove rimbalzi e altrettanti assist. La sfida ai Clippers, anche per i precedenti della passata stagione, è carica di tensione. Di seguito le dichiarazioni a caldo del #77 Mavericks:

“Fallo tecnico? Non sapevo nemmeno di averlo ricevuto, me l’hanno detto dopo- Tanti ragazzi dalla panchina stavano parlando, lascia correre. Guardiamo avanti, nessuno ha detto che sarebbe stata una passeggiata, dobbiamo continuare a giocare. Ci rilassiamo un po’ troppo dopo aver costruito un vantaggio, dobbiamo lavorarci e io devo lavorare soprattutto sui liberi. Incredibile atmosfera con il pubblico, per tutta la partita, non solo nel primo quarto. Avrei voluto regalare loro una vittoria ma ci proveremo domenica. Spero tornino tra un paio di giorni.”

Appuntamento a Gara 4 dunque, nella notte italiana tra domenica e lunedì (ore 3.30).

La partita di Luka Doncic

