NBA, Boston fischia Kyrie Irving: “Vorrei parlare solo di pallacanestro”

Poca voglia di parlare per Kyrie Irving dopo la sconfitta in Gara 3 che ha allungato la serie di primo turno contro i Celtics almeno fino alla quinta partita. Serata complessa al tiro per lui (6-17), cui si è aggiunta una componente emotiva altrettanto importante. Tornato per la prima volta a Boston da avversario ai Playoff NBA, Irving è stato bersaglio di fischi da parte del pubblico. Una reazione che, per quanto attesa, non può far piacere.

Al suo fianco in conferenza stampa, Kevin Durant scuote il capo di fronte alle domande dei giornalisti sullo stato d’animo del compagno di squadra. Irving ha liquidato così la questione in apertura di conferenza stampa:

Kyrie Irving and Kevin Durant describe what it was like to play in Boston after their game three loss to the Celtics and what they can do better in game four Sunday.#NETSonYES pic.twitter.com/BjdLEriegd

